TODO lo que necesitas saber del lanzamiento de Mercedes 2026

El equipo Mercedes F1 acaba de presentar en directo su lanzamiento virtual para la temporada 2026. Aunque el monoplaza ya se había mostrado y se ha alabado su fiabilidad, surge la duda sobre cuál era el objetivo real de esta presentación.

El escuadrón de Toto Wolff lanzó oficialmente su temporada 2026 este lunes 2 de febrero, a pesar de que durante la última semana se comentaba que habían construido una auténtica bestia con la que George Russell podría aspirar a luchar por el título.

La imagen del W17 es prácticamente idéntica a la observada en Barcelona, cuando completó 500 vueltas en la anterior sesión de shakedown. Durante los 30 minutos del directo, el equipo se centró en explicar, en términos generales, las nuevas regulaciones que regirán la competición a partir de 2026.

La reciente normativa de la Fórmula 1 ha causado cierta confusión entre los aficionados, que intentan comprender por qué se elimina el DRS y en qué se diferencian conceptos como la "aerodinámica activa" y el "modo adelantador", términos propios de este nuevo ciclo regulatorio.

Sin embargo, este lanzamiento se esperaba que fuera una celebración exclusiva de Mercedes y no tan solo un repaso técnico de las novedades. La estrategia arriesga que los seguidores se sientan saturados incluso antes de comenzar el campeonato, ya que una charla excesivamente técnica y plana dificilmente consigue entusiasmar a la comunidad.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Qué sucedió en el lanzamiento de Mercedes 2026?

La transmisión comenzó con unas palabras de Wolff, quien afirmó que en 2026 “el mejor hombre y la mejor máquina serán los triunfadores”. Aunque su mensaje fue contundente, las reacciones en el chat reflejaron cierta confusión, pues muchos recordaron que el coche ya se había presentado en Barcelona.

Tras la introducción, el directo pasó a la sección denominada “power station”, donde durante seis minutos se debatieron las nuevas regulaciones técnicas y el uso de combustibles sostenibles. Este segmento, aunque informativo, hizo que la audiencia se redujera notablemente.

Los aficionados esperaban ver a la dupla de pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell. Finalmente, ambos hicieron su aparición a los 22 minutos, tras otros 11 de charla técnica a cargo del director técnico de Silver Arrows, James Allison.

Russell y Antonelli expresaron su entusiasmo por el nuevo monoplaza y fueron acompañados por Fred Vesti, a quien Wolff anunció oficialmente como el tercer piloto de Mercedes, tras la incorporación de Valtteri Bottas a Cadillac. En tono característico, Wolff comentó que contar con un piloto reserva resulta fundamental: “Si Kimi o George sufrieran algún percance, como una intoxicación alimentaria –lo cual, claro, esperamos no ocurra–, sabemos que podemos confiar en Fred. Eso nos da tranquilidad”. Sin duda, este comentario se llevó la ovación del público. Cabe destacar que Mercedes no es la única escudería que ha organizado un lanzamiento de temporada tras la primera ronda de pruebas previas. Aston Martin, McLaren, Williams y Cadillac tienen también sus presentaciones programadas. El shakedown de Barcelona, que en principio se suponía privado, contó con filtraciones de metraje por parte de medios selectos como Sky F1. Además, Aston Martin y McLaren optaron por un enfoque discreto para evitar revelar su nueva imagen, mientras que Williams se mantuvo al margen de la pista. Se espera que esta última escudería sorprenda en su lanzamiento, previsto para el 3 de febrero.

¿Cuándo arranca la temporada 2026 de F1?

Mercedes volverá a la acción cuando la nueva temporada se inicie en Melbourne, en el Gran Premio de Australia. La primera carrera se celebrará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), lo que equivale a las 4:00 GMT y las 23:00 ET. Antes de ello, se llevarán a cabo dos rondas de pruebas previas en Baréin: la primera, del 11 al 13 de febrero, y la segunda, del 18 al 20.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!