¿Fin para Hamilton? Ferrari quiere a estrella SUDAMERICANA en el monoplaza
Ferrari según el diario alemán Blick ha puesto su mirada en un nuevo nombre para el 2027: Gabriel Bortoleto.
El piloto de Audi, que sorprendió a todos con una impresionante temporada de debut en la Fórmula 1, habría llamado la atención de la legendaria escudería italiana.
Los rumores sobre el interés de Ferrari se alimentan de las destacadas actuaciones de Bortoleto en su primer año con Sauber. El brasileño, que llegó a la máxima categoría en 2025, acumuló puntos de forma consistente y demostró gran velocidad, lo que le ha valido un puesto privilegiado en la lista de favoritos de Ferrari, según informa Blick.
Durante su temporada como novato con el Stake F1 Team Kick Sauber, Bortoleto sumó un total de 19 puntos, una cifra notable dada la competitividad del monoplaza. Con este rendimiento finalizó decimonoveno en el campeonato mundial. Su actuación más destacada se produjo en el Gran Premio de Hungría, donde arrancó desde la séptima posición para alcanzar un respetable sexto puesto.
Además, el piloto logró sumar puntos en carreras disputadas en Austria (octava posición), Monza (octava), Bélgica (novena) y México (décima). Un rasgo que llamó mucho la atención fue su capacidad para superar en clasificación a su compañero de equipo Nico Hülkenberg en 13 de las 18 pruebas. Estas destacadas actuaciones convencieron a Audi para garantizar su continuidad en la escudería de cara a la temporada 2026, una vez finalizada la transición desde Sauber.
La visión de Ferrari hacia el futuro
Las señales en Maranello apuntan a movimientos estratégicos hacia el 2027. Mientras Ferrari centra sus esfuerzos en integrar a Lewis Hamilton para la presente temporada, el dúo formado por él y Charles Leclerc se consolida en la escudería.
Hamilton tiene contrato hasta finales de 2026, mientras que Leclerc está asegurado hasta el 2027, aunque existen cláusulas de rendimiento que podrían modificarse tras esta temporada.
El experimentado periodista suizo Roger Benoit, de Blick, comenta que Bortoleto ocupa un lugar destacado en la lista de deseos de Ferrari para el 2027.
En el paddock, el joven brasileño es visto como el sucesor lógico en caso de que Hamilton decida despedirse de la competición tras este año.
