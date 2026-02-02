close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Traición a Fernando Alonso en Aston Martin; Lo más importante para Franco Colapinto en 2026

F1 Hoy: Traición a Fernando Alonso en Aston Martin; Lo más importante para Franco Colapinto en 2026

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 1 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Sainz requerirá APOYO de Colapinto tras los problemas de Williams. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine ha tomado una decisión sobre Christian Horner y Flavio Briatore no está contento. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: ¿Y Aston Martin? Adrian Newey sigue trabajando para Red Bull. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Es lo que necesito. Es muy útil. Es algo nuevo para todos" ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3506 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Pérez Hoy: Revela a su peor enemigo; Reconoce pláticas con Red Bull
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Revela a su peor enemigo; Reconoce pláticas con Red Bull

  • hace 41 minutos
F1 Hoy: Traición a Fernando Alonso en Aston Martin; Lo más importante para Franco Colapinto en 2026
Formula 1

F1 Hoy: Traición a Fernando Alonso en Aston Martin; Lo más importante para Franco Colapinto en 2026

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Opción de consejos para Carlos Sainz; Alpine da juicio final sobre Flavio Briatore
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Opción de consejos para Carlos Sainz; Alpine da juicio final sobre Flavio Briatore

  • 1 hour ago
¿Regresa? Checo reconoce PLÁTICAS con Red Bull
Formula 1

¿Regresa? Checo reconoce PLÁTICAS con Red Bull

  • Ayer 20:14
Checo señala al PEOR ENEMIGO que tiene en la actualidad
Formula 1

Checo señala al PEOR ENEMIGO que tiene en la actualidad

  • Ayer 20:10
Cadillac, Aston Martin y TODOS los kilómetros de cada equipo de F1 y proveedor de motores en Barcelona
Formula 1

Cadillac, Aston Martin y TODOS los kilómetros de cada equipo de F1 y proveedor de motores en Barcelona

  • Ayer 19:36
MÃ¡s noticias

Más leído

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
4.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
2.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x