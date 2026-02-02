F1 Hoy: Traición a Fernando Alonso en Aston Martin; Lo más importante para Franco Colapinto en 2026
F1 Hoy: Traición a Fernando Alonso en Aston Martin; Lo más importante para Franco Colapinto en 2026
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 1 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.
Sainz requerirá APOYO de Colapinto tras los problemas de Williams. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: Alpine ha tomado una decisión sobre Christian Horner y Flavio Briatore no está contento. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1: ¿Y Aston Martin? Adrian Newey sigue trabajando para Red Bull. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: "Es lo que necesito. Es muy útil. Es algo nuevo para todos" ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Formula 1
Checo Pérez Hoy: Revela a su peor enemigo; Reconoce pláticas con Red Bull
- hace 41 minutos
Formula 1
F1 Hoy: Traición a Fernando Alonso en Aston Martin; Lo más importante para Franco Colapinto en 2026
- 1 hour ago
Formula 1
Franco Colapinto Hoy: Opción de consejos para Carlos Sainz; Alpine da juicio final sobre Flavio Briatore
- 1 hour ago
Formula 1
¿Regresa? Checo reconoce PLÁTICAS con Red Bull
- Ayer 20:14
Formula 1
Checo señala al PEOR ENEMIGO que tiene en la actualidad
- Ayer 20:10
Formula 1
Cadillac, Aston Martin y TODOS los kilómetros de cada equipo de F1 y proveedor de motores en Barcelona
- Ayer 19:36
Más leído
5.000+ views
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
5.000+ views
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
4.000+ views
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
4.000+ views
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
2.500+ views
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
2.500+ views
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero