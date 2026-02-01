¿Qué pasará con Colapinto? Alpine toma la decisión FINAL sobre Horner

Según se informa, se ha tomado una decisión sobre el regreso de Christian Horner a la F1 con Alpine, la escudería de Franco Colapinto. Todo indica que esta noticia no será del agrado de Flavio Briatore.

Horner ha sido vinculado a la compra del 24% de Alpine, actualmente propiedad de Otro Capital, un grupo de inversores en el que se cuentan figuras tan reconocidas como Anthony Joshua y Ryan Reynolds.

Durante el lanzamiento del coche 2026 de Alpine, Briatore —que ha dirigido el equipo de facto tras la salida repentina de Oliver Oakes— confirmó los rumores y reveló que Horner se encuentra en negociaciones para volver a la competición a través de la escudería con sede en Enstone.

Los últimos años en Alpine se han caracterizado por una inestabilidad en la dirección, situación agravada por una desastrosa última posición en el campeonato de constructores de 2025. La dilatada etapa de 20 años de Horner en los campeones Red Bull lo posiciona como el candidato ideal para liderar una nueva etapa, especialmente por la buena relación que mantiene con Briatore.

Horner y Briatore: ¿una alianza perfecta en la F1?

Según Ralf Schumacher, sin embargo, Briatore podría no estar dispuesto a compartir el poder, lo que contrasta con la imagen positiva de una posible colaboración entre ambos.

El ex piloto comentó en el programa Backstage Boxengasse de Sky Germany que, por todo lo que ha escuchado, el futuro de Horner ya está decidido, aunque su regreso no se producirá antes de la mitad o el otoño del próximo año.

Schumacher añadió que, dado que Mercedes es una novedad en el equipo, primero se buscará estabilizar la situación en Alpine antes de plantear cambios importantes.

Además, insinuó que Flavio Briatore podría insistir en mantener todo el control, reacio a que Horner asuma un papel activo, participe como copropietario o esté presente en el día a día. Esto, según el ex piloto, podría significar el fin del mandato exclusivo de Briatore, algo que sin duda este último no está dispuesto a aceptar.

