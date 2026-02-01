¿Traición a Alonso? Newey sigue trabajando para RED BULL

Aunque Adrian Newey ya no trabaja para Red Bull Racing, sigue colaborando en el desarrollo del RB17, el hiperauto del equipo austriaco.

Este ambicioso proyecto le permite cumplir uno de sus mayores deseos: diseñar un coche de calle.

Muchos pensaron que, con el cambio a Aston Martin, Newey se alejaría de este reto, pero la realidad es muy distinta.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Newey sigue aportando al RB17

Rob Gray, director técnico de Red Bull Advanced Technologies, comentó a Top Gear que Newey continúa participando en el proyecto.

"Adrian sigue asesorándonos y está interesado en cada detalle. Ya obtuvimos lo esencial de su visión y, cuando es necesario, siempre está a una llamada", explica Gray de forma clara y directa.

Además, Newey ha intervenido en el diseño. Una de sus últimas propuestas fue mover la salida de escape a la parte trasera de la cubierta del motor, un cambio significativo que implicó un gran esfuerzo en la gestión térmica del coche para evitar que las piezas se sobrecalienten o incluso se incendien.

This is the final design for Red Bull’s wild RB17 hypercar ➡️ https://t.co/vRBxAj5zIh pic.twitter.com/1W5aAnNLF4 — Top Gear (@BBC_TopGear) January 2, 2026

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!