¿Traición a Alonso? Newey sigue trabajando para RED BULL
Aunque Adrian Newey ya no trabaja para Red Bull Racing, sigue colaborando en el desarrollo del RB17, el hiperauto del equipo austriaco.
Este ambicioso proyecto le permite cumplir uno de sus mayores deseos: diseñar un coche de calle.
Muchos pensaron que, con el cambio a Aston Martin, Newey se alejaría de este reto, pero la realidad es muy distinta.
Newey sigue aportando al RB17
Rob Gray, director técnico de Red Bull Advanced Technologies, comentó a Top Gear que Newey continúa participando en el proyecto.
"Adrian sigue asesorándonos y está interesado en cada detalle. Ya obtuvimos lo esencial de su visión y, cuando es necesario, siempre está a una llamada", explica Gray de forma clara y directa.
Además, Newey ha intervenido en el diseño. Una de sus últimas propuestas fue mover la salida de escape a la parte trasera de la cubierta del motor, un cambio significativo que implicó un gran esfuerzo en la gestión térmica del coche para evitar que las piezas se sobrecalienten o incluso se incendien.
