Colapinto señala lo MÁS IMPORTANTE de la pretemporada con Alpine
Colapinto señala lo MÁS IMPORTANTE de la pretemporada con Alpine
Franco Colapinto ha expuesto la importancia de su tiempo en Alpine durante los primeros test de pretemporada para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
Colapinto tendrá por primera vez una pretemporada completa como piloto de Fórmula 1, esto a pesar de que será la tercera temporada consecutiva en la que tendrá acción detrás del volante.
Después de haber pilotado para Williams, la temporada anterior para Alpine, ambas entrando a media temporada, ahora por fin puede tener la pretemporada a su medida, y el argentino ha destacado mucho eso.
"Sí, es muy diferente, y requiere mucho trabajo", señaló.
Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Cadillac, Aston Martin y TODOS los kilómetros de cada equipo de F1 y proveedor de motores en Barcelona
- hace 6 minutos
El monoplaza de Senna está por entrar en la HISTORIA de la F1
- hace 15 minutos
La realidad sobre Hamilton y su GRAN PROBLEMA en Ferrari
- hace 25 minutos
¿Quién es la novia de George Russell? Todo sobre Carmen Montero Mundt
- 1 hour ago
Colapinto señala lo MÁS IMPORTANTE de la pretemporada con Alpine
- 1 hour ago
Mercedes responde al truco que usan para vencer a McLaren y Verstappen
- 1 hour ago
Más leído
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- ayer 09:00
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero