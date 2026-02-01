close global

Colapinto at Alpine

Colapinto señala lo MÁS IMPORTANTE de la pretemporada con Alpine

Colapinto señala lo MÁS IMPORTANTE de la pretemporada con Alpine

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

Franco Colapinto ha expuesto la importancia de su tiempo en Alpine durante los primeros test de pretemporada para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Colapinto tendrá por primera vez una pretemporada completa como piloto de Fórmula 1, esto a pesar de que será la tercera temporada consecutiva en la que tendrá acción detrás del volante.

Después de haber pilotado para Williams, la temporada anterior para Alpine, ambas entrando a media temporada, ahora por fin puede tener la pretemporada a su medida, y el argentino ha destacado mucho eso.

"Sí, es muy diferente, y requiere mucho trabajo", señaló.

Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

