ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine

Han destapado una nueva enorme preocupación dentro de Alpine para la primera carrera de 2026 con Franco Colapinto.

Aunque se esperaba que la Fórmula 1 pasara a utilizar combustibles 100% sostenibles en 2026, según Motorsport.com, en Barcelona los equipos están compitiendo con una solución provisional. Esta alternativa cuesta aproximadamente un 85% menos que el nuevo e-fuel, que se prevé se utilice a partir del Gran Premio de Melbourne.

En los últimos meses se ha discutido mucho sobre los nuevos motores y monoplazas. Sin embargo, la cuestión de los combustibles también está en el centro de la atención, ya que cobrará una importancia notable en la próxima temporada. La intención es que, a partir de este año, proveedores como Shell, Petronas, BP y ExxonMobil suministren combustibles 100% sostenibles, aunque en la práctica ello supone un reto mayor de lo previsto.

Fuentes del sector aseguran que actualmente los equipos están utilizando combustibles fósiles elaborados mediante el proceso ISO 2025, lo que les confiere las propiedades requeridas para el fin de semana de carreras en Melbourne. Este combustible se presenta como una solución provisional durante esta fase de transición.

La elección de emplear este combustible alternativo durante la primera semana de pruebas responde a dos factores: por un lado, la producción del nuevo combustible resulta extremadamente costosa, y por otro, los proveedores aún se encuentran ajustando tanto los procesos de fabricación como la logística de las materias primas necesarias para su desarrollo.

Inicialmente, se esperaba que el nuevo combustible se utilizara en Barcelona a comienzos de esta semana, pero esa implementación se ha retrasado. Durante la semana de pruebas en Baréin se prevé su debut, permitiendo así a los equipos testearlo una vez culminado el proceso de homologación exigido por la FIA.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

