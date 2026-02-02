close global

Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Franco Colapinto Hoy: Opción de consejos para Carlos Sainz; Alpine da juicio final sobre Flavio Briatore

Franco Colapinto Hoy: Opción de consejos para Carlos Sainz; Alpine da juicio final sobre Flavio Briatore

Nazario Assad De León
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 1 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Sainz requerirá APOYO de Colapinto tras los problemas de Williams. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine ha tomado una decisión sobre Christian Horner y Flavio Briatore no está contento. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Es lo que necesito. Es muy útil. Es algo nuevo para todos" ::: LEER MÁS

La ESTRELLA de Alpine responde a las críticas contra Schumacher. ::: LEER MÁS

