La ESTRELLA de Alpine responde a las críticas contra Schumacher
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, ha respondido a las críticas surgidas tras una publicación en Instagram en la que se le vio esquiando durante las vacaciones de invierno.
El piloto francés compartió en la red social una serie de instantáneas tomadas en los Alpes, en compañía de su novia Francisca “Kika” Gomes.
Sin embargo, el traje de esquí rojo de Marlboro que lució –muy parecido al que usaba Schumacher cuando competía con la escudería Ferrari en las pistas nevadas– hizo que algunos aficionados lo calificaran de “irrespetuoso” e “inapropiado”.
Gasly eligió este conjunto para una publicación el 3 de enero, en pleno cumpleaños del excampeón, mientras que hace 12 años Schumacher sufrió un accidente esquiando en los Alpes y lleva desde entonces en coma inducido médicamente.
La respuesta de Gasly
Durante la presentación del monoplaza 2026 de Alpine, Gasly abordó las críticas de la siguiente manera: "Siempre he sido un gran admirador de Michael.
Desde pequeño le he mostrado mi respeto y siempre lo he tenido como uno de mis ídolos. De hecho, utilicé una de sus chaquetas. Esquiar es mi pasión desde la infancia, ya que me permite desconectar por completo".
"Como les conté, disfruté de dos semanas libres: una la pasé en familia durante la Navidad y la otra junto a mis amigos, algo que para mí es esencial para alejarme del ajetreo habitual y reconectar con una vida más tradicional. Realmente disfruto esos momentos; fue una experiencia muy positiva".
"Vivo en un mundo que, desafortunadamente, nos impone un ritmo acelerado, pero siempre me he caracterizado por ser alguien respetuoso. Michael fue y sigue siendo uno de mis ídolos, y en ningún momento quise faltar al respeto".
