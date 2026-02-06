Fernando Alonso podría ser el culpable de que termine la historia de Lewis Hamilton con Ferrari.

Según informa el medio alemán Blick, Ferrari ha puesto sus ojos en un nuevo talento para 2027: Gabriel Bortoleto. El piloto de Audi, que vivió un debut impresionante en la Fórmula 1 el año pasado, ha despertado el interés de la escudería italiana.

Los rumores sobre la posible incursión de Ferrari se nutren de las destacadas actuaciones de Bortoleto en su primera temporada con Sauber en 2025. El brasileño sorprendió a todos al acumular varios resultados con puntuación y demostrar gran velocidad, lo que le ha valido un merecido lugar en la lista de deseos de los italianos, tal y como reporta Blick.

El veterano periodista suizo Roger Benoit, de Blick, asegura que Bortoleto encabeza la lista de favoritos de Ferrari para 2027. En los paddocks, el brasileño se perfila como el sucesor lógico en caso de que Hamilton decida retirarse al concluir la temporada.

Recordar que el joven brasileño cuenta con Fernando Alonso dentro de su entorno de representantes, por lo que podemos decir que el joven sudamericano aprendió del bicampeón.

Relacionado: CONFIRMADO: Fernando Alonso, FAVORITO para quitarle el TÍTULO a McLaren

¿Por qué Gabriel Bortoleto ha llamado la atención?

En su temporada de estreno con el Stake F1 Team Kick Sauber, Bortoleto consiguió un total de 19 puntos, un logro notable dadas las circunstancias del coche. Con estos resultados, finalizó en la 19ª posición del campeonato mundial. Su mejor actuación se dio en el Gran Premio de Hungría, donde, partiendo desde la séptima posición, culminó la carrera en sexto lugar.

Además de Hungría, el piloto sumó puntos en Austria (octava posición), Monza (octava), Bélgica (novena) y México (décima). Lo que realmente causó sensación fue su capacidad para batir en clasificación a su experimentado compañero de equipo, Nico Hülkenberg, en 13 de las 18 carreras disputadas. Estas actuaciones convencieron al equipo de fábrica de Audi de asegurar su continuidad para la temporada 2026, una vez completada la transición desde Sauber.

Desde Maranello se barajan movimientos para el 2027. Por ahora, Ferrari se concentra en consolidar a Lewis Hamilton para la presente temporada, formando junto a Charles Leclerc un dúo de pilotos muy competitivo. Hamilton tiene contrato mínimo hasta finales de 2026, mientras que Leclerc se encuentra fijado hasta 2027, aunque su acuerdo incluye cláusulas de rendimiento susceptibles de activarse tras esta campaña.