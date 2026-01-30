CONFIRMADO: Fernando Alonso, FAVORITO para quitarle el TÍTULO a McLaren

Han confirmado que Fernando Alonso está dentro de los favoritos para quitarle el título a Lando Norris y McLaren.

En redes sociales se hizo eco de la actualización de los pronósticos de las casas de apuestas para el próximo campeón de la Fórmula 1. Los medios de comunicación explotaron con las imágenes del nuevo AMR26 hecho por Adrian Newey.

Cuando el auto salió finalmente al test, diversas piezas generaron mucha expectación dentro de los aficionados. Pero no solo hubo reacción en las redes, ya que sitios como Polymarket actualizaron sus momios para el ganador del título de 2026.

Ahí, Fernando Alonso se ha metido en el Top 3 de favoritos para llevarse el Mundial, apenas por detrás de Max Verstappen y George Russell, pero justo por delante de Lando Norris.

Una muestra de que las posibilidades de que Alonso esté, por lo menos, dentro de la pelea por los puntos y buscar regresar al primer lugar del podio luego de muchos años.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

