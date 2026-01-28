La reacción en Williams que ALTERA el futuro de Sainz
El compañero de Carlos Sainz, Alex Albon, se ha pronunciado tras conocer que su equipo, Williams, no participará en la primera ronda de pruebas previas a la temporada 2026 programada para esta semana.
Mientras el resto de la parrilla se medirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya, las pruebas se disputarán a puerta cerrada desde el 26 de enero hasta el viernes 30. Los competidores aprovecharán para familiarizarse con sus nuevos monoplazas y aportar valiosos comentarios que ayudarán a afinar detalles antes del inicio del campeonato en menos de dos meses.
El 8 de marzo, los aficionados de Fórmula 1 de todo el mundo podrán ver por primera vez lo competitivos que resultarán los nuevos coches bajo el último ciclo reglamentario. Gracias al extenso programa de pruebas de este año, pilotos y equipos ya tendrán una idea bastante clara de lo que se avecina.
La primera prueba de rodaje en Barcelona, F1's first shakedown test in Barcelona, permite a los equipos decidir los días en los que salen a pista, aunque solo podrán hacerlo durante tres de los cinco días del evento.
Sin embargo, Williams no estará presente en la prueba de rodaje y, en su lugar, han optado por realizar una serie de test con su coche 2026 para prepararse de cara al primer test oficial en Baréin, previsto para febrero.
Albon: 'No es así como queríamos empezar el año'
La semana pasada, Williams sorprendió al anunciar que no asistirían a la prueba de rodaje en Barcelona, acompañado de un comunicado en el que se leía: "El equipo Atlassian Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en la prueba de rodaje de la próxima semana en Barcelona debido a retrasos en el programa FW48, mientras continuamos esforzándonos para alcanzar el máximo rendimiento del coche."
Poco después de hacer pública la decisión, Albon se expresó a través de su historia en Instagram: "No es así como queríamos empezar el año, pero estas situaciones pasan cuando te exiges al máximo."
El piloto de 29 años se mostró decidido a mantener una actitud positiva y a mirar hacia el futuro, concluyendo su mensaje con un enérgico: "¡Total concentración adelante!"
Aunque el equipo de Albon no esté presente en la primera prueba de rodaje, podrían encontrar motivos para el optimismo tras los primeros informes de Catalunya, que señalan que su proveedor de motores, Mercedes, marcó un ritmo adelantado desde el inicio.
