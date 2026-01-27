close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

F1 Hoy: Lewis Hamilton se sacrifica por Ferrari; Checo Pérez sorprende en Barcelona

F1 Hoy: Lewis Hamilton se sacrifica por Ferrari; Checo Pérez sorprende en Barcelona

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Sergio Perez, Britain, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 27 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¿Por qué utiliza el '11' en Cadillac Fórmula 1 2026?. ::: LEER MÁS

Drive to Survive, Instagram y el impacto más INESPERADO en Williams. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Todo sobre su debut con Cadillac en la pretemporada de Barcelona ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: 36 cosas que no sabías de él. ::: LEER MÁS

El increíble SACRIFICIO de Hamilton para tener éxito en Ferrari. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2868 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Lewis Hamilton se sacrifica por Ferrari; Checo Pérez sorprende en Barcelona
Formula 1

F1 Hoy: Lewis Hamilton se sacrifica por Ferrari; Checo Pérez sorprende en Barcelona

  • hace 15 minutos
Destapan gran TRAMPA de Ferrari en la F1
Ferrari

Destapan gran TRAMPA de Ferrari en la F1

  • 3 hours ago
¿Ha vuelto Ferrari? Leclerc inicia ENCANTADO tras los test de pretemporada
Ferrari

¿Ha vuelto Ferrari? Leclerc inicia ENCANTADO tras los test de pretemporada

  • 3 hours ago
Mercedes y Red Bull demuestran cómo funciona el truco de carrocería
Formula 1

Mercedes y Red Bull demuestran cómo funciona el truco de carrocería

  • 3 hours ago
Hamilton confirma el REINICIO para los pilotos en Ferrari
Ferrari

Hamilton confirma el REINICIO para los pilotos en Ferrari

  • Hoy 08:07
Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac; Impresiona a la parrilla en su cumpleaños
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac; Impresiona a la parrilla en su cumpleaños

  • Ayer 23:52
MÃ¡s noticias

Más leído

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
2.500+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
2.500+ views

Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026

  • 23 enero
 ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
2.500+ views

ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes

  • 21 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x