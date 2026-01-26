Así fue el IMPRESIONANTE debut de Checo con Cadillac
Así fue el IMPRESIONANTE debut de Checo con Cadillac
Checo Pérez ha completado el primer día de pretemporada con Cadillac y lo ha hecho de la mejor manera.
El piloto mexicano ha festejado su cumpleaños de la mejor manera posible, ya que lo ha pasado a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 y en el debut de Cadillac.
Durante su primer día de pretemporada, el mexicano completó 11 vueltas arriba de su monoplaza, número icónico para el mexicano, ya que es el número que ha usado en toda su carrera de Fórmula 1
Recordar que Cadillac usará el motor Ferrari en sus monoplazas de 2026, por lo que cualquier información relacionada con el rendimiento de la unidad de potencia italiana, afectará directamente a Checo Pérez.
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
