36 cosas que NO sabías de Checo Pérez
Checo Pérez celebra sus 36 años de edad el día de hoy, por lo que en GPFans traemos 36 datos curiosos que podrías o no conocer del piloto de Cadillac.
El tapatío cumple años este lunes 26 de enero. Pérez es considerado el mejor piloto de la historia de México por su longeva carrera en la Fórmula 1 y sus grandes resultados.
36 datos de Sergio ‘Checo’ Pérez
A continuación, GPFans presenta algunos datos curiosos e información sobre Checo.
- 1. Nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco.
- 2. Su nombre es Sergio Michel Pérez Mendoza
- 3. Sus padres son Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza.
- 4. Tiene dos hermanos: Antonio y Paola Pérez.
- 5. Su hermano también es piloto profesional y compitió en la NASCAR Series.
- 6. Su hermana corrió en karting, pero prefirió enfocarse en los negocios y ahora es su representante comercial.
- 7. Está casado con Carola Martínez y tiene tres hijos: Sergio Jr., Carlota, Emilia y Juan Carlos.
- 8. Su padre también fue piloto de automovilismo.
- 9. Checo comenzó a correr en karting desde que era niño.
- 10. Es apodado en redes sociales ‘Ministro de defensa’.
- 11. ‘Checo’ y su familia conocieron a los Slim en el autódromo de Toluquilla, en Guadalajara, Jalisco, en 1997.
- 12. Se mudó a los 15 años a Alemania y vivía en un restaurante.
- 13. Sus otros deportes favoritos son el fútbol y el golf.
- 14. Es ferviente aficionado de las Águilas del América.
- 15. Usa el número 11 en la Fórmula 1 en honor al exfutbolista chileno Iván Zamorano.
- 16. Una vez fue entrevistado por Brozo y Chabelo se acercó a saludarlo.
- 17. Su comida favorita son los tacos y las tortas ahogadas.
- 18. Si no fuera piloto, le hubiera gustado ser banquero o abogado.
- 19. Lo primero que hace al despertar es revisar la Bolsa de Valores.
- 20. Chocó su primer auto por regresar rápido a casa por unos zapatos de fútbol que olvidó.
- 21. Ha competido en F1 para Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing.
- 22. Su primer coequipero en Fórmula 1 fue el japonés Kamui Kobayashi.
- 23. Su primer auto fue un Chevy plateado a los 15 años.
- 24. Es accionista de Kavak, una plataforma de compra-venta de autos.
- 25. Su música favorita es el pop y las baladas, especialmente Luis Miguel.
- 26. Tiene su propia Fundación Checo Pérez para apoyar a niños mexicanos.
- 27. Le tiene miedo a las serpientes y sufre tripofobia.
- 28. Estuvo en la academia de Ferrari junto al piloto Jules Bianchi.
- 29. Estuvo a prueba en Red Bull antes de ser reclutado por Ferrari en 2011.
- 30. Sus ciudades favoritas son Guadalajara y Madrid.
- 31. Cuando se retire del automovilismo ,le gustaría aprender sobre el sector empresarial.
- 32. Ha competido en Fórmula BMW Alemania, Fórmula 3 Británica y GP Series.
- 33. Su primer podio en F1 fue en el GP de Malasia 2012 y su primera victoria en el GP de Sakhir 2020.
- 34. El subcampeonato de pilotos en 2023 con Red Bull es el mejor resultado de temporada en su carrera y en la de cualquier piloto mexicano.
- 35. Se toma un año sabático en 2025
- 36. Se convierte en el primer piloto de la historia de Cadillac F1, que llega como equipo número 11 de la parrilla.
