El increíble SACRIFICIO de Hamilton para tener éxito en Ferrari

Un informante de la F1 ha revelado que Lewis Hamilton se ha alojado en la base italiana de Ferrari mientras se preparan para la temporada 2026.

El británico tuvo la oportunidad de conducir el nuevo SF-26 por primera vez este viernes, dando una vuelta muy breve frente a los Tifosi tras la presentación del diseño 2026 a los aficionados en un emocionante vídeo promocional.

Su compañero de equipo, Charles Leclerc, también realizó una salida rápida, completando un par de vueltas y una práctica de salida antes de regresar al garaje para que el coche se enfriara y tomara una siesta.

Barretto: Hamilton se aloja en la autocaravana en Maranello

Lawrence Barretto, de F1.com, tuvo acceso a los entresijos del día del lanzamiento de Ferrari y, al día siguiente, compartió su experiencia mientras aportaba detalles adicionales.

"El viaje de Lewis Hamilton fue más corto comparado con el de Charles Leclerc, ya que se alojó en su autocaravana en el circuito. De hecho, lleva una semana viviendo aquí para asistir a reuniones y preparar la pretemporada", señaló Barretto.

Más tarde, Hamilton comentó: "Lo positivo es que al volver siempre esperas que te quede bien, y afortunadamente, todo encaja a la perfección. Es increíble encender el coche, sentir esa nueva vibración recorriéndote y, al abrir la puerta, dirigirte a la primera curva para ver a los Tifosi. Es una sensación a la que nunca me acostumbraré y jamás olvidaré".

"Pero hoy, sobre todo, se trata de reconectar con el equipo y con la pasión de todos los que siguen este proyecto. Es un día que te renueva y que me recuerda por qué amo lo que hago y este deporte."

