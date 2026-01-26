Drive to Survive, Instagram y el impacto más INESPERADO en Williams

La estrella de la Fórmula 1, Alex Albon, y la golfista profesional LPGA, Lily Muni, anunciaron recientemente su compromiso en Instagram. ¿Sabías, además, cómo se conocieron?

El piloto de Williams y la deportista compartieron la noticia publicando en Instagram una selfie estilo polaroid junto al mensaje: "Supongo que ahora estamos atados el uno al otro".

¿Cómo y cuándo dio inicio su historia? Todo comenzó en 2019. Según cuentan, fue a través de la serie documental de Netflix Drive to Survive cuando Lily se interesó por el piloto tailandés.

En una entrevista para TS Media, ella recordó: "Él me envió el primer mensaje de una manera muy sutil, pero al principio fuimos simplemente amigos. Nos unió la pasión por nuestros deportes, compartiendo sensaciones, vivencias y las dificultades que atravesábamos en ese momento."

Lily Muni habla sobre conocer a Alex Albon

En otra entrevista para Golf Week, Lily se profundizó en los orígenes de su relación y explicó: "Nos conocimos de la forma más insólita.

Puede parecer increíble, pero el mundo, al fin y al cabo, es muy pequeño. En 2019 atravesaba un momento complicado; era mi año de novata y me encontraba en un bache mental.

Una amiga me convenció de ver el documental 'Drive to Survive' en Netflix, asegurándome que me mostraría una perspectiva distinta de un deporte sometido a tanta presión. Vi toda la temporada de un tirón y, por extraño que parezca, eso me llenó al instante de motivación para el golf.

Naturalmente, quise conocer más sobre ese mundo. Empecé a seguir a Alex, aunque en ese entonces no le daba demasiada importancia, ya que contaba con unos seguidores relativamente pocos —alrededor de 190.000 a 200.000. Sin embargo, él se percató de mi interés y, curiosamente, al mismo tiempo que yo me sumergía en la Fórmula 1, él empezaba a interesarse en el golf, viendo numerosos videos en YouTube y partidos en la televisión. Fue así como empezó a seguirme y, en términos técnicos, allí nació nuestra historia.

Poco después, comenzamos a hablar por teléfono, lo cual me pareció muy especial, ya que ambos éramos novatos en 2019. Más adelante, durante un evento en Estados Unidos, él tuvo la oportunidad de tomarse un descanso en Los Ángeles junto a un amigo y fue ahí donde nos conocimos en persona por primera vez. Aunque parezca una historia larga, siempre me preguntan cómo nos conocimos. ¡El mundo es verdaderamente pequeño!"

Aunque hoy en día comparten un gran sentido del humor, Lily confesó que al principio le costó captar las sutilezas del humor británico de Alex. A pesar de representar a Tailandia en la Fórmula 1, Alex es hijo del piloto inglés Nigel Albon y creció en Suffolk, mientras que su madre, Kankamol Albon, es originaria de Tailandia.

"Él es muy divertido. Cuando nos conocimos, el humor británico me resultaba algo extraño y tardé en acostumbrarme", concluyó Lily.

