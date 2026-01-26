F1 Franco Colapinto Hoy: Caótico inicio en Barcelona; Alpine responde a las críticas
F1 Franco Colapinto Hoy: Caótico inicio en Barcelona; Alpine responde a las críticas
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 26 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto F1: Así le fue al argentino en el primer día de pretemporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS
La ESTRELLA de Alpine responde a las críticas contra Schumacher. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: Alpine presenta su monoplaza de Fórmula 1 2026 en un crucero. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: Flavio Briatore lanza una advertencia; "Alpine debe luchar por el podio en cada carrera" ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac; Impresiona a la parrilla en su cumpleaños
- 1 hour ago
F1 Hoy: Fernando Alonso llega a acuerdo con Mercedes; Franco Colapinto tiene problemas con Alpine
- 2 hours ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Caótico inicio en Barcelona; Alpine responde a las críticas
- 2 hours ago
Todo sobre la actividad de Antonelli y Russell en las pruebas de Barcelona
- Ayer 19:43
Fanáticos ENFURECEN contra la F1 por los días de pruebas en Barcelona
- Ayer 19:17
36 cosas que NO sabías de Checo Pérez
- Ayer 19:00
Más leído
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
- 23 enero
ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
- 21 enero