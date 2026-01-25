¿Un crucero? La peculiar novedad de Colapinto dentro de Alpine

Alpine se convirtió en el primer equipo de F1 en presentar un coche a bordo de un crucero, marcando el inicio de sus preparativos para la temporada 2026.

En una ceremonia poco convencional, dieron a conocer el A526, que destaca por un sutil toque rosa combinado con el azul característico del escudería.

Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto retiraron la cubierta para revelar el coche en el crucero MSC, mientras que el asesor ejecutivo Flavio Briatore ya expresaba sus expectativas de que Colapinto rinda mejor este año.

Sin embargo, los propios conductores tienen esperanzas de un rendimiento superior tras un 2025 desastroso, en el que Alpine terminó último en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos.

Las nuevas normativas que irrumpen en el deporte podrían brindarles la oportunidad de adelantarse a sus rivales, especialmente ahora que cuentan con una unidad de potencia Mercedes en lugar de Renault.

Se rumorea que Mercedes está en la mejor posición para dominar estas nuevas reglas, lo que beneficiaría también a sus equipos clientes, como Alpine, Williams y McLaren.

Alpine's new A526

La temporada de lanzamientos está en pleno apogeo antes de las pruebas de pretemporada

Alpine fue el séptimo equipo en presentar el diseño de su coche para 2026, aunque su anuncio quedó algo eclipsado por el lanzamiento de un modelo Ferrari el mismo día en Maranello.

Mientras tanto, el resto de las escuderías pospondrá sus ceremonias oficiales hasta después de la primera sesión de pruebas en Barcelona, optando en muchas ocasiones por un diseño provisional para ese test privado.

La prueba de cinco días en el Circuit de Barcelona-Catalunya comenzará la próxima semana, el 26 de enero, antes de que la F1 se desplace a Bahréin para otros dos eventos en febrero.

En total, se contemplan 11 días de pretemporada que permitirán a los equipos adaptarse a las nuevas directrices, con la primera carrera disputándose en el Gran Premio de Australia en Melbourne el 8 de marzo.

