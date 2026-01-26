Así fue el CAÓTICO primer día de pretemporada de Colapinto en F1 2026

Franco Colapinto ha terminado su primer día de pruebas de la temporada 2026 y ha salido con algunas sensaciones mixtas.

En lo que representó el estreno del motor Mercedes como nuevo proveedor de Alpine, Colapinto experimentó correr 60 vueltas con el monoplaza de Alpine y fue el único piloto de la escudería en entrar en acción.

El circuito de Barcelona ha acogido las pruebas de pretemporada. Dentro del inicio de las mismas, Colapinto tuvo algunos problemas y su auto se quedó parado en medio de la pista, pero posteriormente pudo seguir adelante de manera normal.

Las aspiraciones de Alpine esta temporada van de no terminar en último lugar como lo fue la temporada pasada, donde fueron con mucha diferencia el peor auto de la parrilla y el argentino no pudo sumar puntos.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

