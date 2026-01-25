El objetivo de Alpine que ILUSIONA a todo Argentina

El equipo de Alpine en la Fórmula 1 tiene grandes expectativas para la próxima temporada.

La escudería francesa, que este año cuenta con motores Mercedes, confía en que este impulso le permita consolidarse entre los protagonistas. Según el jefe de equipo Flavio Briatore (75 años), Alpine apunta a competir de tú a tú por un lugar en el podio a partir de 2026.

La temporada pasada no fue muy destacada para Alpine. Con Pierre Gasly como su piloto mejor clasificado al sumar 22 puntos y ocupar la decimoctava posición, el rendimiento global dejó mucho que desear.

Franco Colapinto –y en un inicio también Jack Doohan– no consiguió anotar ningún punto, lo que hizo que la escudería terminara prácticamente al final de la clasificación de constructores, sin victorias ni podios.

Sin embargo, Briatore confía en que lo vivido quedará atrás. Con el respaldo de los potentes motores Mercedes y la llegada de nuevas regulaciones, el extrovertido italiano visualiza un futuro prometedor para Alpine.

Alpine quiere competir en todas las carreras por un podio

Briatore espera que el equipo de Alpine de aquí a la próxima temporada dé un salto notable. "Queremos ver a Alpine luchando por sumar puntos en cada carrera", afirmó recientemente a Soymotor.

Pero sus ambiciones no terminan ahí: "Nuestro objetivo es conseguir que el equipo pelee por un puesto en el podio en cada Gran Premio. Queremos estar presentes entre los mejores".

El jefe de equipo destaca que una sólida temporada invernal y numerosas sesiones en el túnel de viento han dejado a Alpine en una posición excelente para afrontar el 2026.

Aunque muchos tienen grandes expectativas sobre la power unit de Mercedes, algunos expertos siguen siendo cautelosos respecto al potencial de Alpine.

Aun así, Briatore mantiene la confianza en que su formación está lista para desafiar a la competencia. "Tenemos todos los ingredientes para ser realmente competitivos", concluye con determinación.

