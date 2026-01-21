F1 Hoy: Fernando Alonso se quita distracción en Aston Martin; Franco Colapinto se hace figura en Alpine
F1 Hoy: Fernando Alonso se quita distracción en Aston Martin; Franco Colapinto se hace figura en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 20 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Ex compañero de Checo finalmente admite ERRORES en su rivalidad de F1: "No debería haber sucedido". ::: LEER MÁS
Alonso y Aston Martin logra quitarse de encima una GRAN DISTRACCIÓN para 2026. ::: LEER MÁS
¡Contundente! Helmut Marko pone Sainz como candidato a CAMPEÓN de F1. ::: LEER MÁS
Cadillac está atacando a sus rivales ANTES de su debut en la F1. ::: LEER MÁS
Colapinto se convierte en la FIGURA principal dentro de Alpine. ::: LEER MÁS
