Cadillac está atacando a sus rivales ANTES de su debut en la F1

Una figura destacada del equipo Cadillac F1 ya ha expresado sus críticas hacia algunos de los equipos clientes que desfilan en la parrilla. La escudería dará el salto a la Fórmula 1 en 2026 y contará, para su debut, con dos pilotos de renombre: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

En un inicio, Cadillac actuará como equipo cliente de Ferrari, utilizando sus unidades de potencia de forma similar a como lo hace Haas. Más adelante, en 2028, la colaboración oficial con General Motors les permitirá desarrollar su propio enfoque técnico.

El experimentado consultor de ingeniería Pat Symonds ha defendido que ser un equipo cliente no impide aspirar a grandes logros si se toman decisiones de diseño propias. Para él, la clave reside en diseñar desde cero componentes esenciales, como el portaequipajes de la caja de cambios y los sistemas de suspensión, en lugar de adquirirlos a proveedores externos.

Tal estrategia contrasta con el ejemplo de McLaren, que fue cliente de Mercedes en 2024 y 2025, temporadas en las que consiguieron el campeonato de constructores y vieron a Lando Norris coronarse campeón de pilotos. Según Symonds, el secreto está en no imitar el modelo de otros competidores, sino en tomar las riendas de la propia ingeniería para marcar la diferencia.

"Confío plenamente en que dominar nuestro propio destino es fundamental. Creo que depender exclusivamente de ser un equipo cliente no es la vía para ganar un campeonato mundial", aseguró el legendario consultor.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Dónde competirá Cadillac en 2026?

Ser un equipo cliente en 2026 podría ayudar a mitigar parte de la presión, pues los cambios en la regulación de las unidades de potencia obligarán a desarrollar nuevos híbridos turbo. Tras once días de pruebas en Barcelona y Bahréin, la mayoría de los equipos tendrá la oportunidad de solucionar los retos técnicos propios de esta nueva era.

Mientras tanto, Audi ha asumido la responsabilidad de consolidar una escudería ya establecida, como era el caso de Sauber, y tendrá que afrontar el desafío adicional de competir como equipo oficial desde el estreno. En contraste, Cadillac arranca desde cero y aún se desconoce cómo se comportarán en pista las piezas resultantes de su propio diseño.

Cabe recordar que la entrada de Cadillac fue aprobada por la FIA y FOM en noviembre de 2024, lo que implicó un montaje relámpago del conjunto de su equipo.

Sin embargo, el director general Graeme Lowdon ya advirtió a la directiva que, a pesar de contar con el talentoso dúo Bottas-Pérez, se espera que el equipo de Cadillac inicie la temporada en la parte trasera de la parrilla.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!