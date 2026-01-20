Alonso y Aston Martin logra quitarse de encima una GRAN DISTRACCIÓN para 2026

Aston Martin y Fernando Alonso tendrán una distracción menos durante la temporada 2026 de la Fórmula 1

Mercedes será el proveedor exclusivo del safety car y del vehículo médico a partir de la temporada de F1 2026. Aston Martin, que compartía estos roles desde 2021, dejará de utilizar el Vantage S y el DBX707, según informa habitualmente con rigor The Race. Mercedes cuenta con una tradición en este ámbito que se remonta a 1996.

La colaboración entre Aston Martin y la Fórmula 1 generó críticas en sus comienzos. La Aston Martin Vantage F1 Edition, presentada en 2021, era más pesada y tenía menos potencia que la Mercedes-AMG GT Black Series.

En ese momento, Max Verstappen llegó a apodar al coche como “la tortuga verde”. “El safety car iba tan despacio, parecía una tortuga. Increíble. Íbamos a 140 km/h en la recta, sin que hubiese ningún coche dañado, y no entendía por qué teníamos que ir tan lento”, afirmó en Australia en 2022, refiriéndose a la Aston Martin que pesaba 45 kg más y tenía 200 caballos menos que la Mercedes-AMG.

Aston Martin presentó mejoras

Aston Martin finalmente decidió atender las críticas de los pilotos, aunque las modificaciones no llegaron de inmediato. No fue sino hasta 2024 que el fabricante británico lanzó una versión mejorada de la Vantage, que sumaba 150 caballos extra gracias a turbos más grandes, mejor refrigeración y nuevos árboles de levas.

Durante el Dutch Grand Prix de la pasada temporada se presentó la nueva Vantage S, que incorporaba también un alerón trasero para aumentar la carga aerodinámica y una motorización ajustada hasta alcanzar los 670 caballos.

Todavía no está claro por qué Aston Martin ha decidido abandonar el suministro del safety car y del vehículo médico. La hipótesis es que la finalización del contrato con la élite de la Fórmula 1 responde únicamente a motivos comerciales.

Mientras tanto, Mercedes-AMG utiliza desde 2022 la misma AMG GT Black Series de la generación C190, a pesar de que la C192 se fabrica desde 2024. Este modelo es conducido por Bernd Mayländer, y el vehículo médico actual de Mercedes-AMG es el GT 63 S 4MATIC+ con Bruno Correia al volante, acompañado por el Dr. Ian Roberts.

