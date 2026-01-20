close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Sergio Perez, 2024, Generic

F1 Hoy: Carlos Sainz revela vínculo de por vida con Ferrari; Checo Pérez y Cadillac asustan a Mercedes

F1 Hoy: Carlos Sainz revela vínculo de por vida con Ferrari; Checo Pérez y Cadillac asustan a Mercedes

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Sergio Perez, 2024, Generic

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 20 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Excompañero de Checo realiza FUERTE confesión sobre su tiempo juntos en F1. ::: LEER MÁS

El vínculo de Sainz con Ferrari que debería PREOCUPAR a Williams. ::: LEER MÁS

Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull. ::: LEER MÁS

La tarea de Checo y Bottas con Cadillac que asustará a Mercedes y Red Bull. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2531 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Carlos Sainz revela vínculo de por vida con Ferrari; Checo Pérez y Cadillac asustan a Mercedes
Formula 1

F1 Hoy: Carlos Sainz revela vínculo de por vida con Ferrari; Checo Pérez y Cadillac asustan a Mercedes

  • hace 5 minutos
ESCÁNDALO: ¡Habrían FILTRADO foto del Cadillac F1 2026 de Checo Pérez!
Cadillac

ESCÁNDALO: ¡Habrían FILTRADO foto del Cadillac F1 2026 de Checo Pérez!

  • Hoy 05:59
OFICIAL: Sale a la luz el ARMA de Fernando Alonso para pelear el título 2026
Aston Martin

OFICIAL: Sale a la luz el ARMA de Fernando Alonso para pelear el título 2026

  • Hoy 05:36
La crítica que podría ACABAR con la carrera de Hamilton en la F1
Formula 1

La crítica que podría ACABAR con la carrera de Hamilton en la F1

  • 3 hours ago
Imola revela renovación MASIVA para regresar a la F1 tras salir en 2026
Formula 1

Imola revela renovación MASIVA para regresar a la F1 tras salir en 2026

  • 3 hours ago
Hamilton vuelve a sonreír mientras Ferrari avanza en el SF-26
Ferrari

Hamilton vuelve a sonreír mientras Ferrari avanza en el SF-26

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x