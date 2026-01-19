close global

﻿
Sainz in white Williams F1 race suit with thumbs up at grand prix weekend

El vínculo de Sainz con Ferrari que debería PREOCUPAR a Williams

Nazario Assad De León
Sainz in white Williams F1 race suit with thumbs up at grand prix weekend

Carlos Sainz tiene un importante vínculo con Ferrari que va más allá de cualquier cosa que el dinero o una cuenta bancaria pueda lograr.

El corredor español es reconocido como el único piloto de Ferrari que logró conseguir un podio en una carrera principal de la máxima categoría en el último fin de semana que corrió para la Scuderia.

Hablando sobre cómo maneja su dinero, Sainz explicó por qué prefiere tenelo invertido en Ferrari que en una cuenta de banco.

"Tengo cuatro Ferraris de edición limitada y he encargado otro. El dinero en una cuenta pierde valor con el tiempo, mientras que algunos coches conservan o incluso aumentan su valor", explicó Sainz.

Relacionado: La VERDADERA diferencia entre Hamilton y Verstappen

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

