Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo sorprende con ventaja única; Todo sobre los días de prueba

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 19 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Alpine sorprende a Colapinto con una ventaja ÚNICA para 2026. ::: LEER MÁS

Ya se conoce el calendario de fechas para ver en acción a Franco Colapinto, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Checo Pérez dentro de la nueva temporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Gasly revela una GRAN LECCIÓN para Colapinto. ::: LEER MÁS

¡Rival de Colapinto anuncia nuevo contrato con RED BULL! ::: LEER MÁS

