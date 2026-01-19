Alpine sorprende a Colapinto con una ventaja ÚNICA para 2026

Alpine continúa entregando noticias promisorias a Franco Colapinto de cara al inicio de la temporada 2026.

El reto del peso mínimo en las nuevas monoplazas para la temporada 2026 es enorme para los once equipos. Además de Audi, se comenta que ya hay otro equipo que ha logrado alcanzar ese objetivo. Alpine, que el año pasado terminó último en el campeonato de constructores, supuestamente ha conseguido desarrollar un coche significativamente más ligero.

Las nuevas máquinas serán más compactas. La distancia entre ejes pasará de 3,60 a 3,40 metros, la anchura disminuirá de 2,00 a 1,90 metros y la parte baja del coche se reducirá otros 15 centímetros.

A primera vista, alcanzar el peso mínimo, que se ha rebajado de 800 a 770 kilogramos, parecería sencillo. Sin embargo, la unidad de potencia pesará bastante más, ya que el rendimiento eléctrico jugará un papel crucial. Las baterías que almacenan la energía no son precisamente ligeras.

Avances en Alpine

Hasta el pasado fin de semana se difundieron informes en los que solo se hablaba de Audi como el único equipo que había logrado el peso mínimo. La escudería gestionada por Sauber fue la única que lo consiguió bajo las nuevas regulaciones técnicas de 2022, lo que llevó a la FIA a incrementar el peso mínimo.

Ahora, con las normativas previstas para 2026, se confirma que un segundo equipo ya opera en ese límite; y según AutoRacer.it, dicho equipo es Alpine.

Este hecho contrasta radicalmente con el desarrollo del monoplaza 2024 de la escudería francesa, el cual superó el peso permitido en unos diez a quince kilogramos. Cada kilogramo de más puede costar entre 0,030 y 0,035 segundos por vuelta.

Pierre Gasly y Franco Colapinto continúan defendiendo los colores de Alpine. La escudería ya no opera bajo el sello de fábrica de Renault, ya que la fuente de energía Renault ha sido reemplazada por una unidad de Mercedes.

