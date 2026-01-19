close global

Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Colapinto, Checo, Alonso, Sainz y TODO sobre calendario de los días de pruebas de F1 2026

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Ya se conoce el calendario de fechas para ver en acción a Franco Colapinto, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Checo Pérez dentro de la nueva temporada de Fórmula 1.

Formula One Management ha anunciado las fechas de las sesiones de prueba en Bahrein. De cara a la próxima temporada, cada equipo dispondrá de tres oportunidades de testeo, dos de las cuales estarán abiertas al público.

La primera semana de pruebas se celebrará en Barcelona, del 26 al 30 de enero. Se trata del primer test conjunto programado, que se realizará a puerta cerrada. Se espera que las escuderías viajen a España con versiones conceptuales de sus monoplazas para centrarse, principalmente, en evaluar las unidades de potencia.

Días de prueba repartidos en dos periodos

En febrero, Bahrein acogerá las tradicionales sesiones de testeo abiertas al público. La primera fase tendrá lugar del 11 al 13 de febrero, mientras que la segunda se celebrará del 18 al 20 de febrero. Además, la FOM ya ha publicado el programa detallado para estos días.



Horario de pruebas 2026

Las pruebas arrancarán, en horario de España, a las 08:00 horas, ofreciendo a los equipos cuatro horas continuadas de pista. A las 12:00 se hará una pausa para comer, reanudándose la actividad a las 13:00 con el encendido del semáforo verde en el Bahrain International Circuit para la sesión de la tarde.

Miércoles 11 de febrero

Sesión de la mañana: 08:00 - 12:00

Sesión de la tarde: 13:00 - 17:00

Jueves 12 de febrero

Sesión de la mañana: 08:00 - 12:00

Sesión de la tarde: 13:00 - 17:00

Viernes 13 de febrero

Sesión de la mañana: 08:00 - 12:00

Sesión de la tarde: 13:00 - 17:00

El segundo bloque de pruebas arrancará en Bahrein el miércoles 18 de febrero.

Miércoles 18 de febrero

Sesión de la mañana: 08:00 - 12:00

Sesión de la tarde: 13:00 - 17:00

Jueves 19 de febrero

Sesión de la mañana: 08:00 - 12:00

Sesión de la tarde: 13:00 - 17:00

Viernes 20 de febrero

Sesión de la mañana: 08:00 - 12:00

Sesión de la tarde: 13:00 - 17:00

