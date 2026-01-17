Checo Noticias Hoy: HACE HISTORIA con Cadillac; EXPLOTA las redes; Ferrari lo preocupa
Checo Noticias Hoy: HACE HISTORIA con Cadillac; EXPLOTA las redes; Ferrari lo preocupa
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 16 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: "El dueño del equipo notó mi soledad y me ofreció quedarme en un restaurante". ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ¡El mexicano se ACERCA a Mercedes gracias a Cadillac! ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - Ferrari está en CRISIS y Cadillac debería preocuparse. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ÚLTIMA HORA - El mexicano HACE HISTORIA con Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: VIDEO - ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac! ::: LEER MÁS
