﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe alarmantes noticias en Aston Martin; Franco Colapinto es amenazado

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 15 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Estas son las normas de la FIA que Cadillac debe tener en cuenta para su monoplaza. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Inspirado por el argentino? Pierre Gasly insinúa un importante cambio de carrera. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Adrian Newey interviene en Aston Martin tras encontrar un gran problema. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Recibe nueva amenaza de competencia dentro de Alpine. ::: LEER MÁS

Más noticias

