Colapinto recibe nueva AMENAZA dentro de Alpine

Franco Colapinto no parece poder tener tranquilidad en Alpine, y ahora es de nuevo amenazado por otro piloto.

Alpine constantemente ha puesto en escenarios de presión a Colainto, pero el argentino ha sabido sortear todos ellos, especialmente ahora. que Jack Doohan se ha marchado del equipo.

Paul Aaron, piloto de reserva de Alpine, tiene claro que no piensa ser un simple piloto de simulador o reserva, sino que quiere dejar su propio legado dentro del equipo si es posible, y esto sería deshaciéndose de Colapinto.

“Soy piloto de carreras y no vine a la F1 para jugar a un videojuego. La gente observándote, la tensión, la adrenalina... no tienes todo eso en un simulador”, dejó claro Aaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

