¡Cuidado, Alonso! Newey descubre un PROBLEMA importante en Aston Martin

Aston Martin se ha enfrentado a varios obstáculos durante el desarrollo de su modelo 2026. La nueva cámara de viento, concebida como una herramienta de punta, entregaba datos poco confiables.

Por ello, Adrian Newey optó por recalibrarla por completo, lo que, según La Gazzetta dello Sport, permitió aprobar posteriormente varios componentes del vehículo.

Bajo la dirección de Lawrence Stroll, en los últimos años se ha invertido significativamente en el equipo de Silverstone.

Stroll aspira a llevar a su escudería a conquistar títulos, y una de las mayores inversiones fue precisamente la nueva cámara de viento, que posiciona las herramientas del equipo entre las más modernas de la parrilla. Sin embargo, de cara a la nueva temporada, se ha descubierto que esta instalación no estaba completamente ajustada.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Túnel de viento poco fiable

El medio italiano informa de un “cambio conceptual” dentro de Aston Martin, derivado de algunos problemas surgidos durante el proyecto 2026. Newey comprobó que tanto las mediciones obtenidas en la cámara de viento como los resultados de las simulaciones por ordenador carecían de la precisión necesaria.

Durante el verano, se procedió a recalibrarla y a reescribir el software de simulación especializado.

La nueva versión del software reveló que el concepto inicial del coche 2026 presentaba ciertos puntos débiles. Según el medio, Newey intervino para ajustar el diseño y, como consecuencia, la aprobación de nuevos componentes se produjo más tarde de lo previsto.

Aun así, esta situación no debe interpretarse como un serio motivo de preocupación, ya que es habitual modificar los conceptos durante el desarrollo del proyecto.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!