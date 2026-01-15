close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

F1 Hoy: Williams ficha competencia para Carlos Sainz; Max Verstappen explota contra la Fórmula 1

F1 Hoy: Williams ficha competencia para Carlos Sainz; Max Verstappen explota contra la Fórmula 1

Nazario Assad De León
Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 15 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

¡ALERTA Sainz! Williams FICHA a un nuevo piloto justo antes de F1 2026. ::: LEER MÁS

Verstappen ESTALLA contra la F1 y podría haber serias consecuencias. ::: LEER MÁS

Una de las figuras principales de Cadillac, nuevo equipo de Checo Pérez, tiene su postura clara sobre los nuevos monoplazas para 2026 y no es algo que será atractivo para los aficionados. ::: LEER MÁS

Colapinto da una nueva muestra de su PODER dentro de Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2201 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Williams ficha competencia para Carlos Sainz; Max Verstappen explota contra la Fórmula 1
Formula 1

F1 Hoy: Williams ficha competencia para Carlos Sainz; Max Verstappen explota contra la Fórmula 1

  • 2 hours ago
Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Exhibe a Max; Buenas noticias de Ferrari; Días para su regreso

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: La polémica del test; Muestra de su poder en Alpine
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: La polémica del test; Muestra de su poder en Alpine

  • Hoy 01:00
F1 Noticias Hoy: Alonso supera finalmente a Hamilton;
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso supera finalmente a Hamilton;

  • Hoy 00:00
Cadillac acusa a la FIA de un gran error con los coches de 2026
Formula 1

Cadillac acusa a la FIA de un gran error con los coches de 2026

  • Ayer 21:30
¿Cuántos días faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?
Cadillac

¿Cuántos días faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x