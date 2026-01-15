F1 Hoy: Williams ficha competencia para Carlos Sainz; Max Verstappen explota contra la Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 15 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

¡ALERTA Sainz! Williams FICHA a un nuevo piloto justo antes de F1 2026. ::: LEER MÁS

Verstappen ESTALLA contra la F1 y podría haber serias consecuencias. ::: LEER MÁS

Una de las figuras principales de Cadillac, nuevo equipo de Checo Pérez, tiene su postura clara sobre los nuevos monoplazas para 2026 y no es algo que será atractivo para los aficionados. ::: LEER MÁS

Colapinto da una nueva muestra de su PODER dentro de Alpine. ::: LEER MÁS

