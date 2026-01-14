Colapinto da una nueva muestra de su PODER dentro de Alpine

Franco Colapinto ha dado una muestra más de su poderío en Alpine, que comunicó oficialmente que Jack Doohan deja el equipo tras perder su lugar como piloto principal ante el argentino.

Después de una publicación en Instagram del piloto australiano donde se lo veía abrazando a los integrantes del equipo, su partida ahora se formalizó mediante un acuerdo mutuo para no continuar juntos en la temporada 2026. A través de la cuenta oficial de Alpine, el equipo difundió el siguiente comunicado:

“BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y permitirle buscar otras oportunidades profesionales”.

En la misma publicación, se destacó el recorrido del deportista dentro de la estructura: “Jack se convirtió en el primer miembro de la academia en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024”.

“El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

