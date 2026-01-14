Cadillac acusa a la FIA de un gran error con los coches de 2026

Una de las figuras principales de Cadillac, nuevo equipo de Checo Pérez, tiene su postura clara sobre los nuevos monoplazas para 2026 y no es algo que será atractivo para los aficionados.

Pat Symonds fue durante muchos años el cerebro técnico detrás de equipos como Benetton, Renault y Williams, antes de trabajar en la Fórmula 1 entre 2017 y 2024. Durante ese tiempo, supervisó la aplicación de los reglamentos de “ground effect” en 2022 y colaboró en el diseño de los monoplazas que verán la luz en 2026. Según Symonds, la FIA ha ido tomando el control en detrimento de la F1, lo que le decepciona: ahora los nuevos coches se han transformado en auténticos “camellos”.

Con las nuevas regulaciones, los vehículos de 2026 serán un poco más compactos y estrechos, reduciendo además el peso mínimo en treinta kilos. El sistema DRS ha quedado obsoleto y en su lugar se implementará una aerodinámica activa.

Además, no solo se modifica el chasis y la aerodinámica, sino que las unidades de potencia adoptan un cambio radical. Se elimina el complejo MGU-H, que aprovechaba los gases del turbo para generar energía, mientras que la potencia eléctrica se incrementa de 120 a 350 kilovatios, consiguiendo un equilibrio aproximado del 50-50 entre el motor de combustión y la batería.

Symonds critica la desvinculación de la F1

"Resulta algo frustrante ver cómo la gestión de la Fórmula 1 se ha alejado poco a poco del control directo de los reglamentos", expresó Symonds, quien desde mayo de 2024 ejerce como asesor ejecutivo de ingeniería en Cadillac, en declaraciones a Autocar.

"Durante el proceso de desarrollo del monoplaza de 2022, escuchábamos las propuestas de los equipos, pero finalmente tomamos decisiones de manera contundente. Aunque incorporamos parte de sus opiniones, sabíamos que cada escudería tenía sus propios intereses. Yo lo sé por experiencia, tras años formando parte de este mundo. Por ello, mantuvimos firme nuestra línea de actuación."

Debido a que la FIA asumió un papel preponderante en la definición de los motores para 2026 y la F1 se mostró más pasiva, Symonds admite que las nuevas unidades de potencia “probablemente no sean exactamente como yo las habría imaginado”. La federación automovilística, por ejemplo, rechazó la propuesta de utilizar la suspensión delantera para generar energía eléctrica que compensara la eliminación del MGU-H.

Los coches de 2026 son camellos por un enfoque democrático

"Con la unidad de potencia de 2026, la intención de la FIA era involucrar más a los fabricantes", continuó el británico. "Sin embargo, es algo similar a cuando una comisión diseña un caballo de carreras y termina fabricando un camello. Creo que eso fue precisamente lo que pasó, ya que uno de los requisitos era eliminar el MGU-H. Este dispositivo mejoraba enormemente la eficiencia de los motores, aunque implicaba una complejidad considerable. Se decidió prescindir de él para incentivar la entrada de nuevos fabricantes en la competición. Ford, Audi y Cadillac se sumaron, y Porsche estuvo a punto de unirse, aunque se retiró en el último momento. No obstante, una escudería se opuso rotundamente a la idea de aprovechar la suspensión delantera para generar electricidad."

Esta medida hubiese permitido reponer parte de la energía perdida. "Pero mediante un enfoque tan democrático, acabamos obteniendo un camello", concluyó Symonds. El técnico hubiera preferido que la propia Fórmula 1 dictara de manera integral las nuevas normas, tal como se hacía antes de 2022, en lugar de ver cómo se llegaba a compromisos para satisfacer a todos los equipos.

