Verstappen ESTALLA contra la F1 y podría haber serias consecuencias

Max Verstappen ha criticado enérgicamente las carreras sprint, considerándolas innecesarias y aburridas.

El piloto holandés ostenta el récord histórico con 13 victorias de un total de 24 desde su introducción en 2021. En 2025, sumó 32 puntos en estas pruebas, lo que lo situó a tan solo dos puntos del campeón, Lando Norris, en el campeonato de pilotos.

Aun con tan buenos resultados, Verstappen no se muestra entusiasmado con estas carreras cortas –que representan solo un tercio de la distancia de un Gran Premio y se disputan el sábado de cada fin de semana–.

Según declaró a Blick, “la mayoría de estas apariciones el sábado resultan innecesarias y tediosas. Peor aún, interrumpen el ritmo de nuestro verdadero enfrentamiento el domingo. Además, muchos aficionados pasan por alto que esta incesante actividad supone una gran presión para los mecánicos, ya que la mayoría de los equipos trabaja en dos turnos.”

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Carreras sprint en F1

En 2025 se disputaron seis carreras sprint: Verstappen y Norris ganaron dos veces cada uno, mientras que Lewis Hamilton y Oscar Piastri se alzaron con una victoria en cada ocasión.

Para 2026 también están previstas seis, aunque la organización ha modificado el calendario de estos eventos.

China y Miami continuarán como fines de semana sprint, práctica que se ha mantenido en los últimos años, mientras que Silverstone acogerá su primera carrera sprint desde la temporada 2021. Además, Montreal, Zandvoort y Singapur celebrarán por primera vez este formato, y los habituales Qatar y Brasil volverán a los fines de semana de Gran Premio completos en 2026.

Se observa además un claro esfuerzo por adelantar esta dinámica en la temporada 2026, ya que la última carrera sprint se disputará en octubre, en marcado contraste con 2025, cuando tres de los seis eventos tuvieron lugar en las últimas seis carreras del año.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!