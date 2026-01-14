¡ALERTA Sainz! Williams FICHA a un nuevo piloto justo antes de F1 2026

Williams ha designado a Victor Martins como piloto de pruebas y desarrollo para la temporada 2026 de Fórmula 1. La escudería británica dio a conocer la noticia a través de sus canales oficiales.

El francés de 24 años, que desde el año pasado forma parte del programa de desarrollo junior, cuenta con experiencia en Fórmula 2 y ya ha colaborado anteriormente con Alpine.

Martins debutó el año pasado en una sesión oficial de entrenamiento de F1 durante el Gran Premio de España. Aunque en 2022 se coronó campeón de Fórmula 3, sus campañas en Fórmula 2 durante 2023 y 2024 no fueron tan fuertes.

Sin embargo, su potencial es innegable. En Williams trabajará junto a Oliver Turvey y Harrison Scott, integrándose en un programa de desarrollo que incluirá una avanzada cabina de simulador con piloto-en-bucle.

Williams está contento

El director deportivo del equipo, Sven Smeets, ha elogiado al piloto por sus valiosas contribuciones y el apoyo brindado a compañeros como Albon y Sainz en 2025.

"Su reciente experiencia conduciendo el FW47 en Barcelona y colaborando en el programa TPC [Testing of Previous Cars] le proporcionan la base práctica necesaria para influir significativamente en el desarrollo del FW48 y futuras iniciativas", destacó Smeets.

El nuevo papel del francés llega en un momento en que la escudería busca seguir creciendo, luego de haber escalado hasta el quinto lugar en el campeonato de constructores el año pasado.

Martins expresó su entusiasmo: "Williams es un equipo icónico con una historia increíble, y me emociona formar parte del proyecto para devolverlo a la cima de la competición".

