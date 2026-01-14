F1 Hoy: Lewis Hamilton ve acabada su carrera; Franco Colapinto se fortalece más que nunca
F1 Hoy: Lewis Hamilton ve acabada su carrera; Franco Colapinto se fortalece más que nunca
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 14 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Steve Nielsen, director general de Alpine, habló recientemente sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo y el potencial que puede alcanzar en la categoría reina del automovilismo. ::: LEER MÁS
Koji Watanabe, presidente de Honda, ha expresado su agradecimiento hacia Max Verstappen y el impacto positivo que el piloto ha generado en la compañía. ::: LEER MÁS
Según Checo Pérez, la orden de equipo rechazada por Max Verstappen durante el Gran Premio de São Paulo 2022 sorprendió a todos, especialmente dentro del equipo. ::: LEER MÁS
El ex piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, ha señalado cuál podría ser la causa de las dificultades que atraviesa Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. ::: LEER MÁS
