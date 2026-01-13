La gran debilidad de Hamilton podría ACABAR con su carrera en F1

El ex piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, ha señalado cuál podría ser la causa de las dificultades que atraviesa Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

Hamilton se incorporó a Ferrari al inicio de la temporada 2025, pero no logró subir al podio en ninguno de los 24 Grandes Premios disputados con el equipo. El piloto británico terminó sexto en el campeonato mundial, quedando 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc, a pesar de compartir el mismo monoplaza.

En 2026 se implementarán nuevas regulaciones en la competición que podrían darle a Hamilton el impulso que necesita. A sus 40 años, se espera que conduzca un coche de nueva generación que, posiblemente, se ajuste mejor a sus cualidades.

Schumacher confía en que la evolución de sus actuaciones dependa de un cambio en su enfoque hacia el trabajo en el simulador. Según cuenta, se rumorea que a Hamilton no le entusiasman estas sesiones y que dedica poco tiempo en entender la complejidad de los monoplazas durante las prácticas fuera de pista.

“Las expectativas eran altísimas”, declaró Schumacher a Sport1 sobre la primera temporada de Hamilton en Ferrari. “Recibí muchas críticas cuando afirmé que no estaría en la lucha por el campeonato mundial y que necesitaría tiempo para alcanzar a Leclerc. Y exactamente eso es lo que ha sucedido.

Ya no se realizan pruebas de invierno como antes. Se comenta a puertas cerradas que a Hamilton no le agradan los simuladores, mientras sigue buscando ese toque de conducción que solía caracterizarle. Esto me indica que no es solo cuestión de edad, sino también de un aspecto mental: ya no está dispuesto a abrirse a nuevas formas de trabajo.

Yo mismo he sentido esa resistencia, aunque en otra medida. Fred Vasseur espera que para el próximo año se adapte al conjunto, pero considero que sus oportunidades son limitadas. El coche se ha vuelto más exigente; Leclerc lo maneja con soltura, en tanto que Hamilton precisa estabilidad trasera.

Hamilton nunca se destacó por ajustar obsesivamente el coche, algo que se notaba ya en sus días en la Fórmula 3. Toto Wolff solía comentar en Mercedes: “Los pilotos se dedican a conducir y el equipo se encarga de la configuración”. No se puede alterar esa dinámica de la noche a la mañana, lo que representa una notable debilidad.

Me llamó la atención su afirmación de que únicamente quienes no han logrado tanto como él son los que lo critican. En esencia, tiene razón, aunque un poco más de autocrítica le vendría muy bien.

¿Hamilton se retirará después de 2026?

El año 2026 marcará el final del contrato actual de Hamilton con Ferrari, por lo que tendrá que mejorar notablemente su rendimiento para que el equipo considere extenderlo uno o dos años más.

Se comenta que los nuevos monoplazas favorecerán a pilotos que crecieron utilizando simuladores y compitiendo en series de simracing, como Max Verstappen y la joven generación de competidores.

Si Hamilton se muestra reacio a adaptarse a estas nuevas exigencias, su etapa en la Fórmula 1 podría terminar antes de lo esperado. Circulan rumores de que se retirará si ni él ni Ferrari logran ser competitivos en 2026.

Por otro lado, se especula que Ferrari evaluaría darle a Ollie Bearman la oportunidad de ocupar el asiento titular en la temporada 2027. El joven debutante de 20 años impresionó en 2025 con Haas y pertenece a esa generación que ha crecido con la tecnología de simuladores, un factor que será crucial cuando el mayor énfasis eléctrico y los nuevos cambios aerodinámicos incrementen las responsabilidades sobre los pilotos.

