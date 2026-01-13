Alpine pone a Colapinto más FUERTE que nunca; Gasly, a temblar

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló recientemente sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo y el potencial que puede alcanzar en la categoría reina del automovilismo.

El joven argentino tuvo una temporada decepcionante al no sumar puntos en dieciocho carreras. Colapinto asumió el puesto de Jack Doohan tras seis pruebas, pero en 2025 no pudo culminar todas las carreras, a pesar de haber mostrado destellos de potencial en algunos Grandes Premios.

Aunque disfrutó de un prometedor inicio en 2024, ha tenido que aprender importantes lecciones en la temporada actual, sobre todo si se compara con su compañero Pierre Gasly.

"Hubo carreras previamente en el año en las que estuvo a la par de Pierre, y en un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera", detalló Nielsen.

"Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre", finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

