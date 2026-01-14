Checo exhibe el ENOJO de Verstappen que fracturó la relación en Red Bull

Según Checo Pérez, la orden de equipo rechazada por Max Verstappen durante el Gran Premio de São Paulo 2022 sorprendió a todos, especialmente dentro del equipo.

Durante la carrera en Brasil, Verstappen tuvo la oportunidad de ayudar a su compañero en la lucha por el segundo puesto del campeonato, aunque Charles Leclerc aseguró la posición y ‘Checo’ necesitaba cada punto.

Sin embargo, a principios de temporada en Mónaco surgió un incidente que pudo haber marcado el precedente.

Durante la sesión de Q3, Pérez provocó una bandera roja justo cuando Verstappen iniciaba una vuelta rápida. Aunque nunca se comprobó que fuera deliberado, esta teoría se comentaba entre los miembros del equipo.

'Max es una gran persona, pero cambia al ponerse al volante'

Cuando en São Paulo se le pidió a Verstappen que dejara pasar a su compañero, el piloto holandés fue muy claro: no lo haría, basándose en sus propias razones.

En el podcast CRACKS, Pérez reveló que la reacción de Verstappen dejó a Red Bull realmente sorprendido: "Algo sucede con Max. Es una gran persona, pero una vez que se sube al coche, se transforma y se convierte en otra persona."

Pérez profundiza en los detalles de la orden y añade: "Creo que e. Hablamos del asunto y pensábamos que ya había quedado atrás; todo el equipo lo creía así. Por eso, nos sorprendió verlo manifestarse de esa manera en ese preciso momento."

