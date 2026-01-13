Comparan a Verstappen con Senna y NO es por buen piloto

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha expresado su agradecimiento hacia Max Verstappen y el impacto positivo que el piloto ha generado en la compañía.

Watanabe compara incluso la influencia del holandés con la de Ayrton Senna, resaltando la conexión única entre el piloto y el fabricante japonés de motores.

La Gran Premio de Abu Dabi, disputada al final de la temporada pasada, no solo fue una carrera cargada de emociones para Red Bull, sino también el adiós de Honda.

A partir de 2026, el fabricante japonés suministrará motores a Aston Martin, mientras que el equipo de Red Bull se aliará con Ford. Watanabe estuvo presente para animar a Verstappen y al equipo, al punto de llamar al piloto una versión moderna de Senna.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Nuevas aventuras

El presidente de Honda elogia la colaboración con el piloto: "Siempre compartimos el mismo objetivo: llegar a lo más alto. Estoy profundamente agradecido por haber trabajado con un piloto tan excepcional, que ha tratado a nuestro equipo con honestidad y respeto. Eso es algo que valoramos enormemente y que ha sido clave en nuestro éxito conjunto", según citó FormulaPassion.

Tras siete años de colaboración, Watanabe confesó que el fin de semana en Abu Dabi estuvo lleno de emociones: "Por un lado, nos entusiasman las nuevas aventuras, pero por otro, se siente cierta nostalgia."

Watanabe reafirma la gran popularidad que tiene el cuatro veces campeón mundial en Japón: "La gente ya lo asocia con Honda, al igual que lo hizo con Senna. Ha significado muchísimo para nuestra compañía. Su actitud y la confianza depositada en nuestros ingenieros siempre fueron una fuente de motivación. Max ocupará siempre un lugar especial en nuestro corazón."

Este temporada, los japoneses pondrán a prueba su suerte en conjunto con Aston Martin, donde quizá en el futuro tengan la oportunidad de volver a contar con Verstappen.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!