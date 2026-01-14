close global

﻿
sergio perez, contract, graphic

Checo Noticias Hoy: El récord por encima de Alonso; Desnuda enojo de Max Verstappen

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 13 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: La marca que lo deja POR ENCIMA de Fernando Alonso y Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Checo exhibe el ENOJO de Verstappen que fracturó la relación en Red Bull. ::: LEER MÁS

El futuro de Max Verstappen en Red Bull F1 no pondrá en riesgo la participación de Ford Racing en la competición y no les importaría hacerle lo que a Checo Pérez, dejarlo irse. ::: LEER MÁS

El ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha pronunciado sobre el “problema” que vivió durante su etapa como compañero de equipo de F1 de Max Verstappen. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2160 votos

