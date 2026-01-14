Checo Noticias Hoy: El récord por encima de Alonso; Desnuda enojo de Max Verstappen
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 13 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez Hoy: La marca que lo deja POR ENCIMA de Fernando Alonso y Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS
Checo exhibe el ENOJO de Verstappen que fracturó la relación en Red Bull. ::: LEER MÁS
El futuro de Max Verstappen en Red Bull F1 no pondrá en riesgo la participación de Ford Racing en la competición y no les importaría hacerle lo que a Checo Pérez, dejarlo irse. ::: LEER MÁS
El ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha pronunciado sobre el “problema” que vivió durante su etapa como compañero de equipo de F1 de Max Verstappen. ::: LEER MÁS
Checo Noticias Hoy: El récord por encima de Alonso; Desnuda enojo de Max Verstappen
