Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max

F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 13 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso salió a la pista para probar el nuevo monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey de cara a la temporada de F1 2026. ::: LEER MÁS

Uno de los icónicos autos de Ferrari de Michael Schumacher, siete veces campeón de F1, está a la venta. Los aficionados a la Fórmula 1 podrán hacerse con una auténtica pieza de la historia, siempre que dispongan de 7,5 millones de euros. ::: LEER MÁS

El futuro de Max Verstappen en Red Bull F1 no pondrá en riesgo la participación de Ford Racing en la competición y no les importaría hacerle lo que a Checo Pérez, dejarlo irse. ::: LEER MÁS

El ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha pronunciado sobre el “problema” que vivió durante su etapa como compañero de equipo de F1 de Max Verstappen. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2135 votos

