F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max
F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 13 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso salió a la pista para probar el nuevo monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey de cara a la temporada de F1 2026. ::: LEER MÁS
Uno de los icónicos autos de Ferrari de Michael Schumacher, siete veces campeón de F1, está a la venta. Los aficionados a la Fórmula 1 podrán hacerse con una auténtica pieza de la historia, siempre que dispongan de 7,5 millones de euros. ::: LEER MÁS
El futuro de Max Verstappen en Red Bull F1 no pondrá en riesgo la participación de Ford Racing en la competición y no les importaría hacerle lo que a Checo Pérez, dejarlo irse. ::: LEER MÁS
El ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha pronunciado sobre el “problema” que vivió durante su etapa como compañero de equipo de F1 de Max Verstappen. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen
- hace 16 minutos
F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max
- 3 hours ago
REVELADO: La razón por la que la vida después de Hamilton será MUY DIFÍCIL en Ferrari
- Hoy 07:54
La gran debilidad de Hamilton podría ACABAR con su carrera en F1
- Hoy 07:46
Exigen el RETIRO adelantado de Hamilton de la F1
- Hoy 07:29
Comparan a Verstappen con Senna y NO es por buen piloto
- Hoy 07:20
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre