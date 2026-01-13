F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 13 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso salió a la pista para probar el nuevo monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey de cara a la temporada de F1 2026. ::: LEER MÁS

Uno de los icónicos autos de Ferrari de Michael Schumacher, siete veces campeón de F1, está a la venta. Los aficionados a la Fórmula 1 podrán hacerse con una auténtica pieza de la historia, siempre que dispongan de 7,5 millones de euros. ::: LEER MÁS

El futuro de Max Verstappen en Red Bull F1 no pondrá en riesgo la participación de Ford Racing en la competición y no les importaría hacerle lo que a Checo Pérez, dejarlo irse. ::: LEER MÁS

El ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha pronunciado sobre el “problema” que vivió durante su etapa como compañero de equipo de F1 de Max Verstappen. ::: LEER MÁS

