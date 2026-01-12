La MILLONARIA cantidad por la que Ferrari venderá el F1 de Schumacher

Uno de los icónicos autos de Ferrari de Michael Schumacher, siete veces campeón de F1, está a la venta. Los aficionados a la Fórmula 1 podrán hacerse con una auténtica pieza de la historia, siempre que dispongan de 7,5 millones de euros.

Schumacher disputó carreras para Ferrari entre 1996 y 2006, consiguiendo cinco campeonatos mundiales durante ese periodo. Después de coronarse de forma consecutiva con Benetton, optó por unirse a Maranello para pilotar el legendario Ferrari rojo. Sin embargo, fue necesaria su quinta temporada con el equipo para alzarse con su tercer título mundial.

Los años entre 1996 y 1999 fueron complicados tanto para el piloto como para Ferrari, aunque Schumacher logró 16 victorias en Grandes Premios en esos cuatro años. Ahora, el Ferrari F310 B de 1997 se subasta a través de RM Sotheby’s y se espera que su chasis alcance un valor de entre 5,5 y 7,5 millones de euros.

La temporada 1997 resultó intensa para Schumacher, que obtuvo cinco victorias y se disputó el campeonato mundial contra Jacques Villeneuve, para luego verse descalificado tras un polémico incidente en la última carrera. El alemán llegó al Gran Premio Europeo, último encuentro de la temporada, con una ventaja de un punto sobre Villeneuve y trató de aprovecharla intentando eliminar al piloto canadiense, lo que le habría permitido quedarse con el título.

No obstante, la FIA concluyó que la maniobra había provocado un accidente evitable y lo descalificó del campeonato. Aunque el resultado de la carrera hubiera sido suficiente para que Villeneuve se quedara con el título, el piloto canadiense pudo continuar la prueba y finalizar en tercer puesto.

El chasis en subasta fue empleado únicamente como reserva para los Grandes Premios de Japón y Europa, dos de las pruebas más dramáticas de aquella temporada. Además, Schumacher lo utilizó durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica de 1997, mientras que su compañero Eddie Irvine lo pilotó en las carreras de Italia y Austria. Este Ferrari es especialmente histórico, ya que fue el último modelo diseñado por el legendario diseñador de F1, John Barnard.

Los altibajos en Ferrari dieron paso a una racha de éxitos

Aunque en los años noventa el equipo no consiguió campeonatos –salvo un título de constructores en 1999– Schumacher se mostraba optimista, acumulando numerosas victorias en sus primeros años con Ferrari. Cuando alcanzó su primer campeonato con la escudería en el año 2000, tanto él como el equipo sintieron un enorme alivio, después de casi dos décadas sin triunfos en el campeonato de pilotos.

Lo que siguió fue, sin duda, una era de dominio absoluto en la Fórmula 1. Entre 2000 y 2004, Schumacher se llevó cinco títulos consecutivos, un récord que hasta la fecha permanece intacto. Estos triunfos le sumaron un total de siete campeonatos mundiales, cifra que ha sido igualada por Lewis Hamilton, pero nunca superada.

Durante su carrera, Schumacher se posicionó entre los primeros en victorias, podios y pole positions, ocupando el segundo lugar en todas esas categorías. Tras retirarse al final de 2006, volvió a la F1 en 2010 con el equipo Mercedes, experiencia que no le brindó los resultados esperados, ya que solo consiguió un podio adicional en tres temporadas antes de colgar definitivamente los guantes en 2012.

