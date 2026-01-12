Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin

Fernando Alonso salió a la pista para probar el nuevo monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey de cara a la temporada de F1 2026.

Newey se unió a Aston Martin el año pasado y desde entonces ha estado trabajando en las nuevas normativas que están revolucionando el deporte para 2026, lo que podría darle a la escudería la oportunidad de adelantar a sus rivales.

Con 67 años, el diseñador es considerado por muchos como el mejor de la historia. A lo largo de su carrera, ha conquistado 26 campeonatos trabajando para Williams, McLaren y Red Bull.

Cuando Newey dejó Red Bull en 2024, el maestro del diseño se involucró en proyectos de hipercoches tanto para Red Bull como para Aston Martin, a pesar de ya no formar parte directamente de la F1.

La segunda versión de su diseño para el RB17 se presentó a principios de esta semana, mientras que el hiper-coche Valkyrie, obra de Newey, ya ha salido a rodar de la mano del piloto de Aston Martin, Alonso.

Este hiper-coche, fruto de la colaboración entre Aston Martin y Red Bull Racing, combina un rendimiento de élite con la posibilidad de ser disfrutado por cualquier aficionado con medios, ya que se ofrece a la venta por aproximadamente £3 millones.

A través de Instagram, Alonso compartió una imagen en la que se le ve al volante del Valkyrie en el circuito de Barcelona, acompañada del mensaje: "Valkyrie on track."

Por su parte, Aston Martin también difundió varias imágenes mostrando al Valkyrie en acción.

Las esperanzas de Alonso descansan en Newey

A lo largo de su ilustre carrera, Newey siempre afirmó que le hubiera encantado trabajar con Alonso o con Lewis Hamilton, considerados los dos mejores pilotos de su generación.

Hoy tiene la oportunidad de devolver la gloria al bicampeón del mundo, quien no conquista ni un título desde 2006 ni una victoria en carrera desde el Gran Premio de España de 2013.

El 2026 es el último año del contrato actual de Alonso, y el piloto, de 44 años, aspira a sumar más podios y, por qué no, alcanzar su 33ª victoria en carrera.

Además, Alonso ya dejó claro que la renovación de su contrato dependerá enteramente del rendimiento de Aston Martin en 2026. Según sus declaraciones, si el equipo compite por victorias y podios, es probable que se retire al final de la temporada; pero si siguen en la lucha por puestos intermedios, podría firmar un nuevo contrato y apostar a que Newey y el resto del equipo den el giro necesario en 2027 o 2028.

