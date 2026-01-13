F1 Hoy: Carlos Sainz, cerca de Red Bull; Ferrari complace a Lewis Hamilton; Franco Colapinto se frustra
F1 Hoy: Carlos Sainz, cerca de Red Bull; Ferrari complace a Lewis Hamilton; Franco Colapinto se frustra
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 12 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Pierre Gasly reveló que Carlos Sainz había sido considerado para una promoción como piloto de Red Bull. ::: LEER MÁS
Detalles surgidos desde Italia indican que los cambios que se están realizando en el nuevo monoplaza de Ferrari para 2026 podrían traer buenas noticias para Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto viene de una de las temporadas más difíciles que cualquier piloto puede tener, y ha liberado toda la frustración que sintió. ::: LEER MÁS
Mercedes podría afectar directamente a Franco Colapinto y Alpine, ya que Christian Horner vería frustrado su regreso a la Fórmula 1 por su acérrimo rival Toto Wolff. ::: LEER MÁS
