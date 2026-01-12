Ferrari cambia para COMPLACER a Hamilton

Detalles surgidos desde Italia indican que los cambios que se están realizando en el nuevo monoplaza de Ferrari para 2026 podrían traer buenas noticias para Lewis Hamilton.

A pesar de ser uno de los nombres más destacados de la F1 y uno de los cuatro campeones confirmados para la temporada, el siete veces campeón aún tiene asuntos pendientes en la máxima categoría.

En su primera temporada con la Scuderia, Hamilton logró alcanzar el podio únicamente tras la carrera sprint del Gran Premio de China, mientras que su compañero Charles Leclerc consiguió siete podios en 2025. Sin embargo, ambos pilotos han condenado el SF-25, pese al modesto éxito del monegasco.

Los dos expresaron su descontento con el manejo del desafiante de Ferrari del año pasado, señalando problemas en la dirección asistida, dificultades para adaptarse a distintos niveles de agarre y deficiencias en el chasis, lo que llevó a Leclerc a calificar el coche de prácticamente "inconducible" en el GP de Hungría.

¿Será el SF-26 adecuado para Hamilton?

A la edad de 41 años, Hamilton sabe que dispone de pocas temporadas para retomar el octavo título de pilotos que se le ha escapado. Por ello, tiene muchas esperanzas puestas en el último monoplaza de la Scuderia, anunciado oficialmente esta semana como el "SF-26".

Las nuevas regulaciones en la parrilla podrían favorecer a Hamilton, ya que el reinicio del orden competitivo brinda la oportunidad de nivelar el campo. La gran incógnita es cómo se colocará Ferrari en medio de este renovado panorama.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el coche de 2026 de Ferrari se enfocará principalmente en solucionar las carencias evidenciadas la temporada pasada, como la dificultad para optimizar el rendimiento de los neumáticos y la falta crónica de agarre en condiciones críticas.

Otro aspecto a favor de Hamilton es que el SF-26 es el primer coche en el que tanto él como el exdirector de rendimiento de Mercedes, Loic Serra, han trabajado desde su llegada a Ferrari. El equipo técnico confía en que esta colaboración permita introducir cambios decisivos en la dinámica del vehículo, aprovechando la experiencia de Serra.

Se cree que Ferrari planea rediseñar por completo los sistemas de suspensión para dotar al coche de mayor estabilidad y previsibilidad. La idea es pasar de un sistema de pull rod a uno de push rod en ambos monoplazas, lo que proporcionaría a Hamilton y Leclerc un coche predecible y consistente que no pierda eficiencia cuando varíen las condiciones de agarre en pista.

