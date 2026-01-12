¡Sainz, CERCA de ser piloto de Red Bull!

Pierre Gasly reveló que Carlos Sainz había sido considerado para una promoción como piloto de Red Bull.

Tanto Gasly como Sainz comenzaron su carrera en la F1 dentro de la familia Red Bull, debutando ambos con Toro Rosso (actualmente Racing Bulls).

Mientras que Sainz abandonó el entorno de Red Bull para sumarse a Renault hacia el final de la temporada 2017, Gasly se mantuvo en el grupo de pilotos hasta que recibió la llamada para reemplazar a Daniel Ricciardo en Red Bull durante la temporada 2019.

En conversación con F1.com, Gasly rememoró ese periodo y la emoción de haber conseguido uno de los asientos más codiciados en la F1, añadiendo que Sainz también fue considerado para la temporada 2019.

"Corrí cuatro o cinco carreras en 2017 y comencé la temporada 2018. En la segunda carrera, ¡bam!, terminé cuarto en Baréin, lo que generó una gran expectación desde el primer instante", explicó Gasly.

"Justo después de Budapest, Daniel anunció que se iba. Recuerdo que, al llegar a Grecia para mis vacaciones, me sorprendí al saberlo. Red Bull tenía a Carlos Sainz como opción y también contaba conmigo. Entre los dos se decidió el asunto. Recibí la llamada de Helmut diciéndome: 'Estás dentro de Red Bull Racing a partir del próximo año' – esto sucedió apenas seis meses después de haber completado mi primera temporada completa en la F1", añadió.

¿Tuvo suerte Sainz al quedarse sin la oportunidad en Red Bull?

A mitad de la temporada 2019, Gasly fue degradado de forma contundente a Toro Rosso, lo que desencadenó una serie de cambios en la alineación de pilotos que aún sigue sin estabilizarse.

Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda han intentado, sin éxito, seguir los pasos de Gasly, mientras que Isack Hadjar se ha sumado recientemente a la lista de pilotos que han probado el complicado segundo asiento.

Sainz volvió a ser considerado para un asiento en Red Bull cuando fue desplazado de Ferrari por Lewis Hamilton, pero el equipo optó por mantener a Pérez durante el resto de la temporada 2024.

Al no lograr asegurar un puesto en un equipo de élite, Sainz fichó por Williams el año pasado. Con dos podios en su palmarés, ha demostrado por qué es uno de los pilotos más cotizados en la parrilla de la F1.

